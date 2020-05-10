 

Путин рассказал о тронувшей до слез картине

10.05.2020, 14:01, Новости дня

Президент Владимир Путин признался, что картина «Рабовладельцы» советского художника Тараса Гапоненко, на которой изображен застреливший женщину нацист, произвела на него большое впечатление и «пробрала до слез».

«На меня большое впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин … на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил женщину. На ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Пробирает прямо до слез», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера в отрывке из передачи канала «Россия 1».

Уточним, речь шла о картине «Рабовладельцы», написанной в 1942 году, которую президент рассмотрел на выставке «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Центральном выставочном зале «Манеж» в ноябре прошлого года.

Напомним, выставкой «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» заинтересовались по всей России, ее посетили почти 150 тыс. человек.

Кроме того, Путин высоко оценил выставку, отметив, что экспонаты выставки служат сбережению памяти о мужестве и стойкости.



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