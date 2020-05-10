 

Пираты похитили трех россиян и украинца с двух судов в Гвинейском заливе

10.05.2020, 13:54, Новости дня

Пираты похитили трех россиян с двух судов в Гвинейском заливе. Двое россиян похищены с геологоразведочного судна “Джиблохо”, стоявшего на рейде в порту Луба в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщил РИА “Новости” представитель российского посольства в Камеруне, в соседней стране от Экваториальной Гвинеи.

Примерно в то же время пираты, высадившись с моторной лодки, похитили двух членов экипажа с грузового судна “Рио Митонг”, шедшего в нескольких километрах от столицы страны Малабо — один из похищенных россиянин, один украинец.

Обстоятельство нападения на научное судно изучается местной полицией, говорится в сообщении российского посольства. Похищение россиянина с грузового судна в посольстве подтвердили агентству ТАСС, а украинца — предварительно подтвердили представители МИД страны агентству “Укринформ”.

Гвинейский залив является одной из зон, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак на грузовые суда.

 

Атакованное на рейде геологоразведочное судно “Джиблохо” было построено на верфи в Николаеве в 1989 году под названием “Севморгеология”.
“Рио Мотонг” шёл под флагом Коморских островов, судном владеет бельгийская компания. 

 



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