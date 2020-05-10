 

В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

10.05.2020, 13:53, Разное

В Бурятии сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, ограбившего 92-летнего ветерана в День Победы. Злоумышленник забрал у пожилого человека юбилейную медаль, а также три тысячи рублей.
Стало известно о преступлении, совершённом в День Победы в отношении ветерана Великой Отечественной войны, произошедшем в Бурятии. По имеющимся данным, 52-летний житель Прибайкальского района совершил нападение на пожилого человека, прибыв к тому в дом. Сообщается, потерпевший самостоятельно совершил звонок в отделение МВД, заявив о нападении. По словам 92-летнего местного жителя, к нему явился с требованиями знакомый, которому были нужны деньги. Когда гость получил отказ, он схватил со стола юбилейную награду, посвящённую 75-летию Победы, выданную ветерану утром административными работниками. Пенсионер попытался остановить злоумышленника, выйдя за ним во двор, но лишь привлёк к себе внимание со стороны грабителя. Тот увидел у старика пакет, в котором лежали деньги, их также вручили утром при торжественном награждении представители власти. Заметив купюры, нападавший повалил ветерана, и выхватив их, скрылся.

Сражу же после вызова по адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе оперативных сыскных действий им удалось разыскать предполагаемого преступника. В момент задержания тот пребывал под воздействием спиртосодержащих напитков. При обыске представители закона обнаружили у него похищенную медаль, а также часть денежных средств, которые тут же были возвращены ветерану. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье “Грабёж”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В Петербурге задержали безработного мужчину за осквернение храма

01.05 / «Пусть будет боксёрский бой»: Вступившийся за Уткина Джигурда вызвал Соловьёва на дуэль

29.03 / Путин утвердил экстренные меры по борьбе с коронавирусом в России

13.04 / В Bloomberg сообщили о схожести новых iPhone с последними iPad

28.03 / Стас Пьеха обеспокоен здоровьем бабушки из-за ее домработницы, появляющейся в людных местах без маски

10.05 / Ученые и энтузиасты описали, как могли бы выглядеть инопланетяне

18.04 / С приветом из контактного зоопарка

13.04 / В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой

30.03 / Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил повысить выплаты медикам, которые борются с COVID-19

07.05 / Мнение: Охота на пособников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска