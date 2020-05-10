В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

10.05.2020, 13:53, Разное

В Бурятии сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, ограбившего 92-летнего ветерана в День Победы. Злоумышленник забрал у пожилого человека юбилейную медаль, а также три тысячи рублей.

Стало известно о преступлении, совершённом в День Победы в отношении ветерана Великой Отечественной войны, произошедшем в Бурятии. По имеющимся данным, 52-летний житель Прибайкальского района совершил нападение на пожилого человека, прибыв к тому в дом. Сообщается, потерпевший самостоятельно совершил звонок в отделение МВД, заявив о нападении. По словам 92-летнего местного жителя, к нему явился с требованиями знакомый, которому были нужны деньги. Когда гость получил отказ, он схватил со стола юбилейную награду, посвящённую 75-летию Победы, выданную ветерану утром административными работниками. Пенсионер попытался остановить злоумышленника, выйдя за ним во двор, но лишь привлёк к себе внимание со стороны грабителя. Тот увидел у старика пакет, в котором лежали деньги, их также вручили утром при торжественном награждении представители власти. Заметив купюры, нападавший повалил ветерана, и выхватив их, скрылся.

Сражу же после вызова по адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе оперативных сыскных действий им удалось разыскать предполагаемого преступника. В момент задержания тот пребывал под воздействием спиртосодержащих напитков. При обыске представители закона обнаружили у него похищенную медаль, а также часть денежных средств, которые тут же были возвращены ветерану. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье “Грабёж”.