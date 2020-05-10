Серия процессоров Intel Xeon Comet Lake-H может появиться на рынке в скором времени

10.05.2020, 13:53, Разное

Первые сведения о серии мобильных процессоров Intel Xeon Comet Lake-H появились лишь несколько месяцев назад. Тогда стало известно о намерении разработчиков выпустить 8-ядерную модель W-10885M с максимальной частотой в 5,3 ГГц, а также 6-ядерную Xeon W-10855M, частота которой составит 5,1 ГГц.

До недавнего момента это были всего лишь слухи о данных процессорах. Тем не менее, накануне старшая версия Xeon W-10885M засветилась в бенчмарках, что позволило экспертам сделать первые выводы о модели. Базовая частота чипсета – 2,4 ГГц. Таким образом, она практически идентична флагманскому Core i9-10980HK с несколькими различиями. Например, новинка обзаведется поддержкой памяти ECC и технологией Intel vPro.

По результатам тестов в Fire Strike (Physics) и Time Spy процессор набрал 21,6 тысячи баллов и 9,1 тысячи баллов соответственно – эти показатели немного превышают цифры Ryzen 9 4900HS. Эксперты уже сейчас считают мобильные Xeon одной из немногих линеек Intel, где у них нет конкуренции со стороны AMD.