 

Серия процессоров Intel Xeon Comet Lake-H может появиться на рынке в скором времени

10.05.2020, 13:53, Разное

Первые сведения о серии мобильных процессоров Intel Xeon Comet Lake-H появились лишь несколько месяцев назад. Тогда стало известно о намерении разработчиков выпустить 8-ядерную модель W-10885M с максимальной частотой в 5,3 ГГц, а также 6-ядерную Xeon W-10855M, частота которой составит 5,1 ГГц.
До недавнего момента это были всего лишь слухи о данных процессорах. Тем не менее, накануне старшая версия Xeon W-10885M засветилась в бенчмарках, что позволило экспертам сделать первые выводы о модели. Базовая частота чипсета – 2,4 ГГц. Таким образом, она практически идентична флагманскому Core i9-10980HK с несколькими различиями. Например, новинка обзаведется поддержкой памяти ECC и технологией Intel vPro.

По результатам тестов в Fire Strike (Physics) и Time Spy процессор набрал 21,6 тысячи баллов и 9,1 тысячи баллов соответственно – эти показатели немного превышают цифры Ryzen 9 4900HS. Эксперты уже сейчас считают мобильные Xeon одной из немногих линеек Intel, где у них нет конкуренции со стороны AMD.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Мнение: “Бегают огромные крысы”. Что шокировало россиянок в США

03.04 / США купили у России доставленное военным самолетом медоборудование для лечения COVID-19.

22.04 / Мнение: Охотник на Авакова

02.04 / Мнение: Слушай приказ

22.04 / Не трогайте! Простой способ не подхватить COVID-19

26.04 / Сексологи рассказали, что в женщинах больше всего возбуждает мужчин

06.05 / “Он тебя сожрет”: Шура принес в дом странного питомца

02.04 / Елена Малышева считает, что главврач Коммунарки мог заразиться коронавирусом вне больницы

31.03 / Мнение: Потеря близкого

16.04 / Невестка правящего короля Швеции устроилась в больницу, чтобы помогать медикам в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска