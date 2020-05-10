 

Медики назвали заболевания, вызывающие низкое давление

10.05.2020, 13:53, Разное

Гипотония, так же опасна, как и гипертония, и тоже может свидетельствовать о наличии различных недугов. Медики рассказали, какие болезни могут провоцировать понижение давления.
Одним из таких заболеваний является анемия, характеризующаяся недостатком эритроцитов в крови или пониженным гемоглобином. При таком недуге человек чувствует слабость, вялость сонливость. Дефицит железа в организме провоцирует снижение артериального давления. В таком случае, учитывая уровень ферритина, рекомендуют включить в рацион продукты, богатые железом, или принимать специальные препараты.

Снижается давление и при гипотиреозе, возникающем из-за недостаточной выработки щитовидкой тиреоидных гормонов. Заболевание может привести к эректильной дисфункции и бесплодию. Нередко оно провоцирует гипертонию. При таком недуге врач, установив причину, назначает терапию для восстановления в организме уровня гормонов.

Еще одно редкое заболевание, вызывающее снижение давления, – недостаточность коры надпочечников. Связано это с дефицитом вырабатываемых органом минералокортикоидных и глюкокортикоидных гормонов. Зачастую болезнь возникает после 40 лет, однако иногда случается и в молодом возрасте. Кроме гипотонии, она характерна потемнением слизистых и кожи.



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