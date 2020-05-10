Пандемия COVID-19. В Испании суточное количество смертей упало ниже отметки 150

10.05.2020, 13:45, Новости дня

143 жителя Испании скончались от коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки, общее число летальных исходов после начала эпидемии составило 26 621. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Примерно треть смертей (8644) приходится на Мадрид и столичный регион.

По количеству умерших за время пандемии Испания занимает четвертое место в мире.

Смертность сокращается: 9 мая министерство информировало о 179 летальных исходах COVID-19.

За минувшие сутки подтвержден 621 новый случай заболевания. С учетом уточнения результатов за предыдущие дни в Испании насчитали 224 390 инфицированных (второе место в мире).

В конце апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации испанские власти начали ослаблять карантин. 26 апреля детям до 14 лет разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого. Со 2 мая взрослым позволили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером.

6 мая парламент страны четвертый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 24 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,04 млн человек, из них более 279,5 тыс. умерли.