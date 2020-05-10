 

Переговоры в нормандском формате ведутся на двух треках – посол Украины в Германии

10.05.2020, 13:45, Новости дня

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью “Радіо Свобода”, опубликованному 9 мая, соообщил о возобновлении переговоров в нормандском формате.

“Мы возобновили на прошлой неделе переговоры в формате “Нормандской четверки” на уровне глав министерств иностранных дел. Последние такие переговоры состоялись почти два года назад. Таким образом сегодня переговоры ведутся на двух треках – на уровне министров, с одной стороны, и на уровне внешнеполитических советников глав государств – с другой. Последний такой разговор состоялся буквально на днях – 6 мая. Тоже в телефонном режиме”, – сказал Мельник.

Он подчеркнул, что для украинской стороны главное – добиться выполнения от России обязательств, которые президент РФ Владимир Путин взял на себя на саммите в Париже в декабре 2019 года. 

“У нас есть железная критическая воля и готовность официального Берлина провести этот следующий саммит, как только мы почувствуем, что мы можем говорить об ощутимом прогрессе в выполнении “Минска”, – отметил посол.

Говоря о предстоящем саммите “Нормандской четверки”, Мельник добавил, что украинская дипломатия сейчас работает над датой его проведения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран “Нормандской четверки” общались в режиме видеоконференции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что беседа прошла конструктивно, но “иногда было напряженно”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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