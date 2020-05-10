Россиян ждут еще одни длинные выходные

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10.05.2020, 13:36, Новости дня

День России, отмечаемый 12 июня, приходится в 2020 году на пятницу. Согласно Трудовому кодексу, этот день является нерабочим. Таким образом, в середине июня россияне смогут отдохнуть три дня подряд. Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре. День народного единства отмечается 4 ноября и приходится в этом году на среду. Праздничный день "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, пишет РИА Новости.



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