Россиян ждут еще одни длинные выходные

10.05.2020, 13:36, Новости дня

День России, отмечаемый 12 июня, приходится в 2020 году на пятницу. Согласно Трудовому кодексу, этот день является нерабочим. Таким образом, в середине июня россияне смогут отдохнуть три дня подряд. Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре. День народного единства отмечается 4 ноября и приходится в этом году на среду. Праздничный день "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, пишет РИА Новости.