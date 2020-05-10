Россия избавилась от долгов 90-х и накопила большой объем резервов

10.05.2020, 13:36, Новости дня

Россия не только избавилась от государственных долгов 90-х годов, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Когда Путина впервые избрали президентом, все было "в хаотичном состоянии". "Но, конечно, нам нужно было предпринять шаги, связанные, прежде всего, со становлением макроэкономической ситуации. Потому что невозможно было ничего делать, невозможно было развиваться при долге, государственном долге, который зашкалил и мы даже не могли тогда своевременно делать выплаты по процентам. Не могли выплачивать проценты по долгам, которые набрали за 90-е годы", — вспомнил глава государства.

Он напомнил, что тогда же зашкаливала инфляция, "которая измерялась десятками процентов".

"У государства не было ресурсов, в долгах были все, как в шелках. Мы не только избавились от непомерного бремени государственных долгов, но и накопили достаточно большой объем государственных резервов", — рассказал Путин.

Это интервью он дал в ноябре 2019 года после инвестиционного форума ВТБ.