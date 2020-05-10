Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне

10.05.2020, 13:36, Новости дня

Россия на сегодняшний день надежно защищена от любых посягательств, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне", — подчеркнул глава государства. Это интервью он дал 12 сентября 2019 года в Дагестане, куда приехал отпраздновать 20-летие победы над терроризмом.

Президент заявил, что Россию ждало бы очень печальное будущее, если бы тогда "не смогли удержать страну" и привел в пример Югославию, где "детей прибивали к заборам своих собственных домов".

Тогда, 20 лет назад, первоочередной задачей для российских властей была целостность государства, которую необходимо было удержать.

Те, кто хочет разделить Россию, хочет над ней властвовать, считает Путин.