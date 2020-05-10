 

В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения коронавирусом в жаркую погоду

10.05.2020, 13:30, Разное

По словам представителя Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, вероятность инфицирования коронавирусом в купальный период крайне мала. Дело в том, что в этот сезон большая вероятность «подхватить» бактериальный или паразитарные инфекции, или даже вирусный гепатит А, но не COVID-19.
Лебедев отмечает, коронавирусу «живется гораздо уютнее» в человеческих клетках, а вот на различных поверхностях окружающей среди его жизнеспособность значительно ограничивается. «В случае нагревания свыше 30 градусов теряется инфекционная активность, поэтому риск заразиться контактным путем в очень жаркую погоду крайне невысокий, стоит лишь помнить о воздушно-капельном пути передачи», – передает слова специалиста издание РИА Новости.

Гибель коронавируса во внешней среде возможна лишь при +70 градусах. Так считают многие профильные эксперты.



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