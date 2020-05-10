Ученые и энтузиасты описали, как могли бы выглядеть инопланетяне

10.05.2020, 13:17, Разное

Человечество надеется спустя годы развития технологий обнаружить следы существования внеземных форм жизней. Достоверность их наличия во Вселенной не доказана, поэтому пока энтузиасты порассуждали, как могли бы видеть пришельцы.

Стивен Хокинг ранее предупреждал землян о ненадобности пытаться искать инопланетян методом рассылки по космосу соответствующих сигналов, и остерегался их появления. Некоторые активисты надеются, что когда-нибудь люди смогут войти в контакт с гуманоидами, а пока попытались представить на основе научных данных внешний вид и форму жизни таких существ.

Как предполагается, разумные создания должны иметь органы для усвоения аммиака, в частности, жабры. Не исключается, инопланетяне могут жить при гораздо более высоких температурах, нежели люди, и при более низких, принимая во внимание различные условия на планетах и галактиках Вселенной. Помимо того, они могли давно приспособиться к существованию без воды – того вещества, в котором нуждаются люди на Земле. Возможно, они научились бы потреблять жидкий метан или аммиак. Следующий фактор – умение обитать на огромных планетах с сильной гравитацией с мощной радиацией, а также жить очень долго, сохраняя память родителей.

В 2005 году появился фильм, созданный по заказу телеканала National Geographic физиками и биологами. Проект вышел довольно эффектным с динамичным сюжетом. В проекте его авторы рассуждали, как может развиваться жизнь на тех космических объектах, которые в существенной мере отличаются от Земли. В частности, специалисты показали Истерию – гигантский единый разум, который разделяется, в свою очередь, на земноводных полуголовастиков-полупираний.