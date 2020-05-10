Ким Кардашьян поделилась семейным архивом в честь дня рождения своего сына Псалма

10.05.2020, 13:15, Разное

Если бы коронавирус не внес свои коррективы в жизнь людей, чета Кардашьян-Уэст наверняка закатила бы сегодня пышный семейный праздник, ведь повод более чем весомый – день рождения младшего ребенка Ким и Канье, Псалма. Но пока они поздравляют малыша онлайн, что не может не радовать поклонников реалити-семьи, ведь их взору открываются снимки и видео, которые ранее “пылились” в телефонах их кумиров и ждали своего часа.

Так, Ким Кардашьян опубликовала в честь праздника милое черно-белое видео, на котором Псалм позирует – в прямом смысле этого слова – на фоне плюшевого медведя:

Моему малышу Псалму исполняется годик! Псалми, ты дополнил нашу семью. Ты делаешь идеальным все. Я так тебя люблю! С Днем Рождения, Псалм!

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)9 Май 2020 в 9:43 PDT

Фотографиями с Псалмом поделились и другие члены семьи – например, Кортни Кардашьян и Крис Дженнер. К слову о Крис: она опубликовала целую серию снимков, на которых малыш запечатлен с родными и двоюродными братьями и сестрами:

С днем рождения, наш сладкий маленький Псалм! Ты ягодка на нашем семейном торте, драгоценный ребенок, я так тебя люблю. Спасибо за ту чудесную улыбку, которую ты даришь мне каждый раз, когда я тебя вижу. Это делает мой день… Мое сердце полно любви к тебе, благослови тебя Бог!

Крис Дженнер и Псалм Канье Уэст и Псалм Норт и Псалм Сейнт и Псалм Сейнт и Псалм Сторми и Псалм Кортни Кардашьян и ПсалмНапомним, Псалм Уэст родился 10 мая и стал четвертым ребенком в семье Ким и Канье. У них уже подрастают 6-летняя Норт Уэст, 4-летний Сейнт Уэст и 2-летняя Чикаго Уэст. Необычное имя мальчику дали только спустя неделю, чем удивили интернет-пользователей: ведь раньше Ким говорила, что назовет сына Робертом – в честь брата и покойного отца.

Ким и Канье с детьмиКликните на фото для просмотра галереи