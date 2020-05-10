Когда откроют школы и детские сады в России

10.05.2020, 13:09, Разное

Руководитель отдела клинических исследований

Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что открытие детских садов начнется на втором этапе ослабления ограничений. Школы и вузы возобновят свою работу на третьем этапе.

При этом Руженцова отметила, что окончательное решение об открытии образовательных учреждений остается за руководителями субъектов и санитарными врачами. “Важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе”, – подчеркнула она в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.