Эксперт Юрий Антипов обнаружил новую улику по делу MH-17

10.05.2020, 13:09, Разное

Эксперт Юрий Антипов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором пояснил о находке новой детали в деле расследования гибели самолёта Boeing 777, летевшего по рейсу MH-17. Автор публикации обнаружил улику, на которой видны следы возгорания, появившиеся ещё во время полёта.

Пассажирский самолёт, совершавший вылет из Амстердама, столицы Нидерландов, направляясь в Малайзию, потерпел крушение над Донбассом. Это произошло 17 июля 2014 года, и причина катастрофы до сих пор не установлена. В настоящий момент существуют разные версии случившегося. Эксперт Юрий Антипов пояснил о новой находке, ранее не упоминавшейся в официальных отчётах. По его словам, бортовые воздуховоды имеют следы возгорания. При этом технический специалист подчеркнул, следы температурного воздействия видны на внутренней стороне изделия, заходящего под муфту, при том, что сама эта деталь никак не изменилась, несмотря на тепловое воздействие. Он задался вопросом, на который пока нет ответа, а именно, как озвученные элементы могли загореться, если они находились внутри, будучи спрятанными в запотолочное пространство в салоне и закрытыми алюминиевыми листами.

Юрий Антипов, представив новую улику, подчеркнул, она доказывает, что MH-17 был сбит не ЗРК “Бук”. По его мнению, возгорание в воздуховоде началось ещё в тот момент, когда самолёт находился в горизонтальном положении. Эксперт пообещал следить за развитием событий и информировать о появлении новых деталей, пишет iReactor.