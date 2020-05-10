Неизвестный застрелил человека из ружья в Москве

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10.05.2020, 13:08, Новости дня

В Москве неизвестный застрелил из ружья мужчину, но в ответ был ранен отцом погибшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что инцидент произошел в Москве на Митинской улице около 11.25, передает ТАСС.

Неизвестный в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента и убил его. При этом отец застреленного ранил убийцу ножом.

Ранее мужчину задержали за стрельбу в жилом доме на востоке Москвы.



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