Неизвестный застрелил человека из ружья в Москве
10.05.2020, 13:08, Новости дня
В Москве неизвестный застрелил из ружья мужчину, но в ответ был ранен отцом погибшего, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что инцидент произошел в Москве на Митинской улице около 11.25, передает ТАСС.
Неизвестный в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента и убил его. При этом отец застреленного ранил убийцу ножом.
Ранее мужчину задержали за стрельбу в жилом доме на востоке Москвы.
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