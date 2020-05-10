“Мифы Второй мировой войны”: Историки опровергли ряд устоявшихся заблуждений

10.05.2020, 12:53, Разное

В период празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне группа отечественных историков опубликовала данные, свидетельствующие об ошибочности многих фактов о Второй мировой войне, ранее считавшихся почти неоспоримыми. В частности, были развенчаны убеждения о “бесстрашной отваге” войск СС и неизбежности захвата Франции Гитлером.

Примечательно, что неоспоримость некоторых убеждений о Второй мировой была поставлена под сомнение и ранее. Так, известный историк Ричард Овери неоднократно отмечал, что глобальная роль битвы под Сталинградом в победе над фашистскими войсками была преувеличена: посредством анализа ряда исторических фактов он доказал, главным решающим сражением войны стала Курская битва. В целом же изыскательская работа современных аналитиков во многом базируется на материалах вышедшей еще пять лет назад документальной книги “Мифы Второй мировой войны”, написанной несколькими десятками специалистов по военной истории под руководством Жана Лопеза и Оливье Вьеверки.

В произведении приводится немало интересных фактов. Например, довольно продолжительно время бытовало мнение, что войну планировал начать СССР, а Гитлер просто “опередил” Сталина. По утверждению авторов книги, такая версия оказалась неправдивой. Она была выгодна немецкой пропаганде и, таким образом, десятилетиями прививалась людям. Также ошибкой было считать, что известный “блиц-криг” Гитлера в 1941 году на Восточном фронте был успешным благодаря его тщательной спланированности и подготовке: исследования показали, Вермахту попросту сопутствовало невероятное везение.

Большим сюрпризом для многим стал тот факт, что широко известная “непобедимость” подразделений СС, якобы профессионально подготовленных и бесстрашных, на самом деле была тщательно подготовленным фейком. Их успех был во многом обусловлен некоторым комплексом неполноценности войск союзников перед подобными элитными подразделениями, в то время, как сами эсэсовцы ввиду низкого уровня подготовки и профессионализма понесли колоссальные потери.

Мифом оказался и невероятный успех молниеносного нападения японской авиации на американский Перл-Харбор в декабре 1941-го. Согласно фактам, приведенным историками, потери Японии оказались очень большими, а сама операция была спланирована довольно плохо. Её эффективность обеспечивалась лишь фактором неожиданности, а впоследствии нанесение этого удара “исподтишка” обернулось для Страны Восходящего Солнца ужасным поражением в войне. Об этих и других фактах сообщает интернет-издание Inosmi.ru.