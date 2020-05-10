«Дважды вдова»: Как Марине Влади удалось справиться с алкоголизмом и депрессией, несмотря на смерть двух последних супругов

10.05.2020, 12:53, Разное

10 мая 82-й день рождения отмечает известная французская актриса русского происхождения Марина Влади. Её имя в РФ по-прежнему связывают с Владимиром Высоцким, но в жизни звезды случались и другие трагедии: дважды она становилась вдовой, а после смерти последнего супруга впала в длительную депрессию.

Влади всегда считала себя «русской француженкой», и это не лишено смысла: ее отцом был музыкант Владимир Поляков, покинувший Россию в 1918 году. Она дебютировала в кино еще в 11 лет, а известность пришла уже в 1954 году после выхода киноленты «Перед потопом». Первым супругом актрисы стал коллега Робер Оссейн, у пары родились двое детей, но сам союз продлился лишь 4 года. После скандального развода Влади несколько лет прожила в одиночестве, прежде чем выйти замуж за отважного летчика Жан-Клода Бруйе, в браке с которым родился сын Владимир. Впрочем, и эти отношения продлились недолго – чуть более 3 лет.

Знакомство с легендарным советским бардом Владимиром Высоцким произошло в конце 60-х, когда Влади посетила Москву вместе с французскими артистами. Несмотря на роман на расстоянии, пара узаконила отношения уже в 1970 году. Период с 1970 до июля 1980 года Влади называет лучшим в своей жизни. В то же время, актриса признает, что жить с музыкантом было непросто, особенно, после его нервных срывов и запоев. Сам же Высоцкий в последнем письме признавал: супруга является единственной, кто может спасти его.

В последнем браке с врачом Леоном Шварценбергом она прожила более 23 лет. В 2003 году у мужчины обнаружили рак печени, от которого он и скончался. Для актрисы эта утрата также стала тяжелой: она признает, что начала много пить и даже впала в 3-летнюю депрессию. Впрочем, ей помог поклонник творчества Высоцкого Андрей Гавриловский, который посоветовал Влади сменить загородный дом на уютную квартиру в Париже. Сейчас Марина Влади живет в уединении, общаясь лишь с родными и близкими друзьями.