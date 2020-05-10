Newsweek – коронавирус проник в службу охраны первых лиц США

10.05.2020, 12:45, Новости дня

11 сотрудников Секретной службы США, обеспечивающей охрану американского президента и вице-президента, были заражены коронавирусом, а ещё 60 помещены на карантин, пишет Newsweek. Идёт ли речь о рядовых сотрудниках или агентах, работающих в непосредственной близости от руководства страны, неизвестно, отмечает издание. Как подчёркивает журнал, эта информация была раскрыта на фоне других сообщений о заражении Covid-19 приближённых Трампа и Пенса.



Reuters

Около десятка сотрудников Секретной службы США, обеспечивающей охрану президента, вице-президента и их семей, были заражены коронавирусом, пишет Newsweek. Как передаёт издание, ещё несколько десятков человек были помещены в режим самоизоляции.

Как напоминает журнал, в марте ведомство подтвердило, что один из сотрудников службы был заражён Covid-19, однако согласно документам Департамента внутренней безопасности, доступ к которым получили ряд американских СМИ, на деле вирус распространился гораздо шире: 11 сотрудников службы болеют прямо сейчас, 23 выздоровели, а ещё 60 находятся на самоизоляции.

По словам издания, 3 тыс. из 7,6 тыс. агентов Секретной службы находятся в близком контакте со своими подзащитными. При этом информация о числе заражённых, их приближённости к политическому руководству США и местонахождении больных не раскрывается.

«В целях защиты информации о здоровье наших сотрудников и операционной безопасности Секретная служба не разглашает число сотрудников, у которых был обнаружен положительный анализ на Covid-19, также как и число сотрудников, помещённых на карантин», — отметил в официальном заявлении представитель ведомства Джастин Уилан. По его словам, с самого начала пандемии служба вела совместную работу с другими службами общественной безопасности для защиты как своих сотрудников, так и охраняемых лиц.

Как отмечает журнал, раскрытие этой информации произошло на фоне сообщений о проникновении вируса во ближний круг Белого дома. В пятницу положительный тест на коронавирус был выявлен у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса и жены советника Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер. Днём ранее Белый дом объявил о том, что личный камердинер Трампа, находившийся в тесном контакте с президентом, также заразился коронавирусом.

При этом, как сообщается в статье, ни у Трампа, ни у пенса, регулярно проходящих тестирование на Covid-19, вирус не обнаружен. Президент продолжает посещать встречи и мероприятия без медицинской маски, однако заявил, что отныне будет сдавать анализ ежедневно.

Хотя, по словам пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, все лица, работающие рядом с президентом проходят тестирование на коронавирус, а у каждого входящего в Белый дом измеряют температуру, по данным американских СМИ, на прошлой неделе журналисты были допущены в Овальный кабинет без масок на лице и проведения анализов.