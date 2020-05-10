 

Создатель одного из самых масштабных интернет-вирусов рассказал свою историю

10.05.2020, 12:30, Разное

Создатель одного из самых масштабных интернет-вирусов ILOVEYOU пояснил журналисту свою историю. Оказалось, что массивная атака на сервера Пентагона никогда не планировалась, и всё вышло совершенно случайно.
Ещё 20 лет назад в интернете появился вирус ILOVEYOU, ставший причиной выхода из строя многих устройств и послуживший причиной отключения серверов парламента Британии из-за проникновения во внутреннюю сеть Пентагона. Ущерб оценивался миллиардами долларов, а личность создателя была установлена ещё в то время. Им оказался парень из Филиппин, и появилась масса слухов о его судьбе, включая контракт с Microsoft. Несмотря на это, хакер до сих пор живёт в Маниле, и никаких предложений или действий со стороны правоохранительных структур по отношению к нему не было. Даже судебное разбирательство не состоялось, и таким образом создатель ILOVEYOU не понёс никакого наказания, так как в то время не существовало такой статьи в законе, которая бы предусматривала взыскание за хакерство.

Сейчас же 44-летний житель владеет небольшой мастерской по ремонту телефонов и сожалеет о своём поступке. Он отметил, что вирус создавался исключительно как приложение по краже паролей для возможности бесплатно пользоваться интернетом. В итоге хакер немного улучшил код программы, чтобы она копировала пароли, отправляла их обратно и при этом распространяла себя посредством Microsoft Outlook. Первым получателем ILOVEYOU стал неизвестный из Сингапура, которому он отправил свой вирус, и уже через 24 часа весь мир говорил о масштабной хакерской атаке. Сам создатель программы даже и не думал, что его разработка сможет нанести такой масштабный ущерб.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отмечает 7-летие: поздравление от тети и ранее не опубликованные снимки

29.04 / Паутина карантина

20.04 / Шпионаж “на удалёнке”

02.04 / «Спрятаться не получиться»: Михаил Горбачев на фоне пандемии коронавируса заявил о необходимости пересмотра основ мировой политики

05.04 / В РФ создали робота для контроля температуры людей с коронавирусом

23.04 / Умерла работавшая с Долиной поэтесса

07.05 / Королева Елизавета ІІ запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

15.01 / Мнение: Ловушка для народа или что готовит нам будущее?

04.05 / Регина Тодоренко в ответ на травлю в Сети выпустила фильм о домашнем насилии в России

16.04 / Мнение: Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска