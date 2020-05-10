Создатель одного из самых масштабных интернет-вирусов рассказал свою историю

10.05.2020, 12:30, Разное

Создатель одного из самых масштабных интернет-вирусов ILOVEYOU пояснил журналисту свою историю. Оказалось, что массивная атака на сервера Пентагона никогда не планировалась, и всё вышло совершенно случайно.

Ещё 20 лет назад в интернете появился вирус ILOVEYOU, ставший причиной выхода из строя многих устройств и послуживший причиной отключения серверов парламента Британии из-за проникновения во внутреннюю сеть Пентагона. Ущерб оценивался миллиардами долларов, а личность создателя была установлена ещё в то время. Им оказался парень из Филиппин, и появилась масса слухов о его судьбе, включая контракт с Microsoft. Несмотря на это, хакер до сих пор живёт в Маниле, и никаких предложений или действий со стороны правоохранительных структур по отношению к нему не было. Даже судебное разбирательство не состоялось, и таким образом создатель ILOVEYOU не понёс никакого наказания, так как в то время не существовало такой статьи в законе, которая бы предусматривала взыскание за хакерство.

Сейчас же 44-летний житель владеет небольшой мастерской по ремонту телефонов и сожалеет о своём поступке. Он отметил, что вирус создавался исключительно как приложение по краже паролей для возможности бесплатно пользоваться интернетом. В итоге хакер немного улучшил код программы, чтобы она копировала пароли, отправляла их обратно и при этом распространяла себя посредством Microsoft Outlook. Первым получателем ILOVEYOU стал неизвестный из Сингапура, которому он отправил свой вирус, и уже через 24 часа весь мир говорил о масштабной хакерской атаке. Сам создатель программы даже и не думал, что его разработка сможет нанести такой масштабный ущерб.