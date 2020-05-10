“Абсолютно хаотичное бедствие”. Обама раскритиковал действия Трампа в период пандемии коронавируса – СМИ

10.05.2020, 12:25, Новости дня

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-сотрудников Белого дома.

В разговоре с соратниками Обама назвал действия Трампа “абсолютным хаотичным бедствием”.

В ходе беседы экс-президент США раскритиковал подход Трампа к борьбе с пандемией и высказал мнение, что демократы должны сплотиться вокруг Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на выборах президента США в 2020 году.

Обама отметил, что реакция действующего президента на вспышку коронавируса послужила “критическим напоминанием” о том, почему необходимо сильное государственное руководство во время глобального кризиса.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на сегодняшнее утро в мире коронавирусом инфицировано 4 026 729 человек, 279 345 из них умерли, 1 377 354 излечились.

США находятся на первом месте по масштабам распространения болезни. Коронавирусом там заразился уже 1 309 541 человек, умерло – 78 794.

В феврале, до начала массового заражения жителей США, Трамп говорил, что коронавирус “чудесным образом исчезнет” в апреле; однако ученые отмечали, что потепление вряд ли остановит эпидемию.

В конце апреля Трамп выдвигал гипотезу о возможности использования “огромного ультрафиолета” или “просто очень мощного света” на теле больного или даже внутри тела в качестве потенциального лечения от коронавирусной инфекции. Также он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующих средств.

8 мая Трамп сказал, что коронавирус “уйдет и без вакцины”.