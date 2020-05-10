В Польше предпринимательница вывезла тело умершего украинца в лес. Ей дали год и 10 месяцев тюрьмы

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10.05.2020, 12:25, Новости дня

Суд в Новом Томышле (Польша) признал местную предпринимательницу Гражину Ф. виновной в неоказании помощи рабочему из Украины Василию Ч., что привело к его смерти. Об этом 8 мая сообщил Onet.

Женщину приговорили к году и 10 месяцам тюрьмы и на восемь лет запретили вести любую деятельность, связанную с наймом работников.

В июле 2019 года у украинца Василия Ч., работавшего в столярной мастерской в Новом Томышле, случился сердечный приступ. Коллеги попытались его реанимировать, но безуспешно. Владелица мастерской Ф. запретила вызывать скорую помощь.

Затем, как установила прокуратура, хозяйка фирмы приказала всем сотрудникам, кроме одного, покинуть производственный цех. Оставшемуся рабочему, украинцу Сергею Г., она дала указание погрузить тело умершего в ее машину, угрожая лишить зарплаты. После этого женщина вывезла тело Ч. в лес, за 120 км от Нового Томышля. На следующий день покойного обнаружил лесник.

Обвиняемым по делу выступил также Сергей Г. Он пояснил, что выполнил распоряжение начальницы, поскольку боялся остаться без средств к существованию, работал в мастерской без трудового соглашения и плохо знал польский. Суд признал его виновным в препятствовании расследовании и оштрафовал на 8000 злотых ($1900).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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