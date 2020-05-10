 

В Киеве за сутки выявили 34 новых случая COVID-19

10.05.2020, 12:25, Новости дня

За сутки в Киеве коронавирусную инфекцию выявили еще у 34 человек. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин от 22 до 74 лет. В их числе двое медиков.

Умерли за прошедшие сутки трое больных. Госпитализировано 15 человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего на сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 37 случаев – летальные. Вылечилось 138 человек.

“В последнее время наибольшая динамика заболеваемости – в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы густонаселенные, многие не соблюдают правила безопасности”, – добавил Кличко.

Друзі! Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 34…

Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 10. mai 2020

По состоянию на утро 10 мая в Украине коронавирусом инфицировано 15 232 человека, умер 391 человек, вылечилось 3060.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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