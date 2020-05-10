На субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

10.05.2020, 12:18, Новости дня

Более 80 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку бизнеса, страдающего от карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавируса. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что помощь получат субъекты малого и среднего бизнеса. Поручение о выделении 81,1 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ дано казначейству.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь из расчета один МРОТ на сотрудника (12 тысяч 130 рублей) предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса. Единственным условием для получения помощи является сохранение не менее 90% штата сотрудников по сравнению с мартом 2020 года. Выплаты могут начаться уже после майских праздников.

Федеральная налоговая служба подсчитала, что на субсидию могут претендовать 1,26 миллиона предприятий или 4 миллиона сотрудников. Объем этих выплат может составить 98,4 миллиарда рублей.