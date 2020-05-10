Посольство РФ сообщило о похищении россиян пиратами

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10.05.2020, 12:18, Новости дня

В порту Луба Экваториальной Гвинеи, по предварительным данным, похищены пиратами двое россиян с судна Djibloho. Инцидент в Гвинейском заливе подтвердил представитель посольства РФ в Камеруне.

Обстоятельства произошедшего и имена похищенных выясняют компетентные органы Экваториальной Гвинеи, сообщил российский дипломат РИА Новости. Ранее специализирующийся на вопросах морской безопасности портал Dryad Global сообщил, что неизвестные высадились на борт стоящего на рейде порта Луба научно-исследовательского судна Djibloho и, по неподтвержденной информации, похитили двух россиян — членов экипажа.

Сообщалось также о нападении пиратов на грузовое судно Rio Mitong в марине порта Малабо — столицы страны — и похищении с него двух человек, предположительно граждан РФ и Украины.

Информацию о похищении украинца с судна Rio Mitong подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По предварительной информации, в результате нападения гражданин Украины — член экипажа судна — был захвачен и вывезен в неизвестном направлении, сообщил украинский дипломат.

По его словам, инцидент произошел вблизи порта Малабо, судно шло под флагом Коморских островов, его владельцем является бельгийская компания SMART S & P SA, а оператором — ITS INTERNATIONAL TRADE. Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором Rio Mitong и выясняет обстоятельства дела.



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