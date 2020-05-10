Хавбек “Ювентуса” Пьянич близок к переходу в “Барселону”

10.05.2020, 12:18, Новости дня

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 30-летнего боснийца заинтересована каталонская "Барселона".

"Сине-гранатовые" договорились с футболистом о четырехлетнем контракте, сообщает Sport.es. По информации издания, осталось уладить вопросы с "Ювентусом", который готов обменять Миралема на Артура Рамоса.

Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года за 32 миллиона евро. В составе "Старой синьоры" босниец принял участие в 167 играх во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 36 результативных передач.