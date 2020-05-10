 

70-летняя дизайнер Вера Вонг открыла свой упругий пресс

10.05.2020, 12:09, Разное

Известный дизайнер Вера Вонг удивила многих своих поклонников, снявшись в новой фотосессии. Знаменитость показала телосложение, каким могут похвалиться молодые девушки, обнажив упругий пресс.
В начале лета Вера Вонг отметит 71 год со дня появления на свет, но недавно она потрясла большое количество людей на планете после участия в новой фотосессии. Несмотря на почтенный возраст, знаменитость продемонстрировала отличную женственную фигуру. На одном из изображений Вера Вонг предстала перед фанатами, приоткрыв рельефный живот, а в другом фотокадре – красивые стройные ноги. Пользователи социальных сетей пришли в удивление, как знаменитости удается так хорошо выглядеть в 70-летнем возрасте.

Данные фотографии дизайнера мотивируют общественность. Некоторые фанаты отметили, Вонг, демонстрирующая отменную физическую форму в пожилом возрасте, является примером другим стремиться к такому же результату.

Сама звезда ранее утверждала, что всегда питалась по специально созданной диете и никогда не загорала на морском побережье. Она отрицает факт использования услуг пластических хирургов, но многие фолловеры не исключают, что Вера Вонг прежде прибегала к неким средствам омоложения.



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