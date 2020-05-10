Xiaomi вскоре начнет продажи новых ноутбуков RedmiBook 13, 14S и 16 с Ryzen 5 4000
10.05.2020, 12:09, Разное
Обновленные ноутбуки компании Xiaomi RedmiBook 13, 14S и 16 вскоре поступят в розничную продажу. Сейчас девайсы уже представлены на интернет-площадке JD.com.
Согласно имеющейся информации, на ноутбуки китайской корпорации Xiaomi RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16, которые вскоре выпустят на рынок, можно будет оформить предварительный заказ. Такой сценарий оглашен для потребителей из Поднебесной, в РФ предложение станет доступным с традиционной временной задержкой.
Описание новой электронной техники гласит, что RedmiBook 13, 14S и 16 потупят в продажу с 16 Гб оперативной памяти и SSD-емкостью 512 Гб. Работают новые девайсы популярного бренда на основе процессора Ryzen 5 4000, при этом стоит отметить, что модификация RedmiBook 14 функционирует на чипсете Ryzen 3000. Полноценная информация, которая касается технической составляющей девайсов компании Xiaomi, должна быть объявлена через несколько дней.
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