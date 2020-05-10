 

Политолог: Коронавирусу не удалось украсть День Победы у россиян

10.05.2020, 12:08, Новости дня

«Украсть 9 Мая у нас невозможно. Это настолько важный праздник, что никакие временные ограничения не могут отнять у нас День Победы», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, подводя итоги празднования Дня Победы в РФ в условиях коронавируса.

«Никакие временные ограничения, никакие неудобства и тревога за здоровье, никакие страхи не могут у нас отнять 9 Мая. Я видела вчера миллионы теплых постов в социальных сетях, множество онлайн-акций. День Победы по-прежнему самый главный праздник для нас. Это никогда не изменится», – заверила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Я понимаю, что у некоторых людей были злорадные подозрения насчет того, что праздник не состоится из-за невозможности провести парад или выйти на улицу. Но атмосфера вчера была замечательная. Были акции «Окна победы» и «Поем двором», люди кричали «Ура!» во время салюта. Несмотря на то, что физически друг от друга мы отделены – мы вместе», – заключила политолог.  

Напомним, 9 мая россияне по всей стране исполнили песню «День Победы» из окон своих домов в рамках акции «Окно Победы».

Ранее в ходе своего поздравления ветеранов и граждан РФ с Днем Победы президент страны Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».



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