Правительство расширило возможности регионов по борьбе с коронавирусом
10.05.2020, 12:08, Новости дня
Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов расширил возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства России», – говорится в документе.
В пояснительной записке уточняется, что теперь регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда правительства, на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики коронавируса и на проведение такой диагностики.
Речь идет как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках. В общей сложности из резервного фонда правительства регионам выделено свыше 65,8 млрд рублей.
Первый транш – 33,4 млрд рублей – поступил в марте, второй – 32,4 млрд рублей – в апреле.
Данные средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет