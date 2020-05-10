Правительство расширило возможности регионов по борьбе с коронавирусом

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10.05.2020, 12:08, Новости дня

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов расширил возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства России», – говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что теперь регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда правительства, на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики коронавируса и на проведение такой диагностики.

Речь идет как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках. В общей сложности из резервного фонда правительства регионам выделено свыше 65,8 млрд рублей.

Первый транш – 33,4 млрд рублей – поступил в марте, второй – 32,4 млрд рублей – в апреле.

Данные средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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