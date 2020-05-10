Заразившийся коронавирусом Анатолий Трушкин рассказал о своем состоянии

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10.05.2020, 12:08, Новости дня

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал, как себя чувствует после госпитализации из-за коронавируса.

Юморист пожаловался на то, что у него болит сердце, а сразу после приема пищи начинает рвать.

Трушкин связал свое плохое самочувствие с недавним переливанием плазмы.

«Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом», – цитирует артиста СтарХит.

Накануне Анатолий Трушкин рассказал Рен-ТВ, что попал в больницу с коронавирусом, наличие которого в пятницу подтвердил анализ.

По словам 78-летнего артиста, у него затруднено дыхание, ему сделали переливание плазмы, но врачи пока не делают никаких прогнозов.

Трушкин состоит в Союзе юмористов России, является постоянным участником юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты».

Отметим, в воскресенье коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до минимума с начала вспышки.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с коронавирусом в РФ наметился «хороший признак», указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.



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