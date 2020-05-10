 

Наследный принц Люксембурга Гийом впервые стал отцом

10.05.2020, 11:55, Разное

Герцог Люксембурга Гийом, сын герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре, и его жена Стефания впервые стали родителями. Об этом было объявлено в официальных аккаунтах королевской семьи и отмечено, что у наследной пары родился сын.

Принц Гийом и принцесса СтефанияНаследная пара с большой радостью сообщает, что в это воскресенье, 10 мая 2020 года, в 5:13 в роддоме великой княгини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Вес ребенка – 3190 г, рост – 50 см,- говорится в сообщении. О том, что 38-летний принц и 36-летняя принцесса станут родителями, стало известно в декабре прошлого года:

Великий герцог Анри, великая герцогиня Мария Тереза и члены обеих семей в восторге от новостей и разделяют великую радость наследной пары.

Родители Гийома – герцог Анри и герцогиня Мария ТерезаПринц и принцесса были знакомы с 2004 года, встречаться начали в 2010 году, а свадьбу сыграли спустя еще два года. В 2016 году в интервью французскому журналу Point de Vue Стефания рассказала, что планов рожать детей в ближайшем будущем у нее нет. Но, как мы видим, спустя время она изменила свой настрой, и теперь ее сын занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая четырех братьев и сестер отца.

Принц Гийом и принцесса Стефания



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В психиатрической больнице в Архангельске зафиксировали вспышку коронавируса

03.05 / Холодная вода – действительно лучшая первая помощь при ожогах

06.04 / Рита Ора записалась волонтером в британскую систему здравоохранения: “Меня вдохновила на это мама”

20.04 / На фоне слухов об изменах Сергей Шнуров показал снимок полуобнажённой супруги

28.03 / Планшет M10 Plus от Lenovo за $225 представлен официально

02.04 / Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя

18.04 / София Ротару обнародовала архивное изображение умершей матери

17.04 / Путин решил перенести парад Победы

08.04 / В Европе покупателям Huawei P40 и P40 Pro подарят смарт-часы и беспроводные наушники

17.04 / В Европе начались продажи нового смартфона Honor 20E

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска