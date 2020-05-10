Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала США, присвоившим себе победу над нацистами

10.05.2020, 11:53, Разное

США присвоили победу над фашистской Германией во Второй мировой войне себе и Великобритании, а СССР вообще вычеркнули из числа государств-победителей над нацизмом. На это указала Мария Захарова, комментируя скандальное заявление Белого Дома.

В нем говорилось, что победу над нацистами в мае 1945-го одержали исключительно Великобритания и США. Обсуждая тему Второй мировой войны, администрация американского президента забыла о других странах, внесших огромный вклад в падение рейха. Захарова назвала такую позицию руководства США недопустимой.

Кроме того, что американцы, обесценивая роль СССР в победе над фашистами, перечеркнули слова российского президента Владимира Путина по случаю 75-летней годовщины встречи на Эльбе американских и советских частей. Захарова считает, Белый Дом стремится переписать историю, а это игнорировать ни в коем случае нельзя. Заявление американской стороны звучит неприглядно, в свете того, что она всегда себя позиционировала как «лидера свободного мира» и «защитника демократии», передает «Слово и Дело».