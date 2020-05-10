Личное: Победители!

10.05.2020, 11:30, Разное

Вчера произошло два знаковых для российского общества события. Сначала — о первом.

Фейсбук весь день удалял известную фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом, забанивая при этом пользователей, которые размещали фото, на 30 дней.



Фото: Соцсети

Как такое возможно? Разве этот документ — не самое главное свидетельство победы над нацизмом? Под вечер представители Фейсбука извинились и объяснили, что их автоматический алгоритм увидел в фото сцену насилия.

Но время приступа патриотизма, как вы понимаете, было упущено.

Второе событие нашёл русский патриот Тимур Юнусов. Он почему-то шарился по Инстаграму и прочитал в аккаунте Белого дома поздравление США и Англии с Днём Победы.

Американский дух всегда побеждает, написали в аккаунте, чему очень сильно возмутились Тимур, Айза Анохина и Наташа Рудова — самые, что ни на есть, лучшие представители нашей страны.

Известный факт: победители пишут историю. И они же её переписывают — это тоже факт.

Сотни пользователей зарегистрированы в американской соцсети Фейсбук. На американских компьютерах, созданных на основе американских чипов, люди ищут в американской сети Интернет оцифрованную американскими технологиями фотографию пылающего Рейхстага, чтобы заявить о своей победе.

В другой американской соцсети исполнитель американского рэпа, известный только лишь своим присутствием в этой соцсети, подписан на аккаунт американского Белого дома, и на своём айфоне, созданном в Калифорнии, читает на английском поздравления с победой над нацизмом от администрации американского президента.

Забавно, не правда ли?

Патриотизм, на мой взгляд, это прекрасно. Вот только в чём этот патриотизм заключается?

Неужели в том, чтобы сидеть в американских соцсетях на американских устройствах, или всё-таки в делах — в попытке хотя бы повторить то, что сделали уже за океаном?

На мой взгляд, горлопанить в Интернете очень легко. Плакать, что забанили. Устраивать атаки на аккаунты тех, кто пишет что-то, что по-твоему не соответствует истине.

Намного сложнее быть действительно победителями. Не исполнителями, не дубайскими эскортницами, не наркоманками, а людьми, достойными подвига своих дедов, раздавивших фашизм.

Может, хватит уже пытаться поднимать самооценку событиями, которые произошли 75 лет назад, и пойти самим что-нибудь хорошее сделать, а не воевать в Фейсбуке и Инстаграме, без которых и Тимати, и Айза, и Рудова, и многие другие мутные личности — просто никто?