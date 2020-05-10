 

Ученые: Опасные вирусы типа COVID-19 могут проникать на Землю с Марса

10.05.2020, 11:30, Разное

На Землю инопланетные вирусы, схожие с COVID-19, могут проникнуть через образцы пород с Марса. Такого мнения придерживаются американские ученые.
Эксперты отметили, что вывезенные с поверхности Марса камни следует обрабатывать на Земле таким образом, будто они заражены известным вирусом Эбола до того момента, пока исследователи не докажут их безопасность. При этом в Стэнфордском университете заметили, на данный момент вероятность попадания вирусов с иных планет довольно незначительная.

Обозначил специалист некоторые меры, способные защитить Землю. Например, всех возвратившихся космонавтов следует помещать на жесткий карантин, как это сделали в случае с Нилом Армстронгом после его высадки на Луне. Не стоит забывать также про тепловую стерилизацию механических систем корабля и их химическую обработку.

Ранее сообщалось о разработке инженерами агентства NASA маленьких зондов размером с муху, которые работают благодаря солнечным лучам и будут отправлена на Марс в рамках миссии по изучению Красной планеты. Изготавливают их специалисты при помощи нанокарбона, чтобы сделать зонды легкими. Предполагается, что они хорошо подойдут для собрания образцов с Марса и их анализа.



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