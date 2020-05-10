На дочь Евгения Петросяна подали в суд, и требуют крупную сумму

10.05.2020, 11:30, Разное

Появилась информация, что на дочь Евгения Петросяна подали в суд и требуют крупную сумму. Разбирательство запущено из-за задолженности Викторины Петросян перед владельцем недвижимости, которой та временно распоряжалась.

Имя Евгения Петросяна в последнее время неоднократно упоминалось при публикациях о судебных разбирательствах. Тем не менее, на этот раз участницей процесса стала его дочь. Известно, 52-летняя жительница является единственным ребёнком юмориста, родившимся в первом браке. Долгое время она проживала в США, где имела свой бизнес и являлась автором документального цикла о жизни в Нью-Йорке. Когда её отец начал разводиться с мачехой Еленой Степаненко, она вернулась в Россию, но неожиданно для него не поддержала родителя, встав на сторону артистки. Этот шаг удивил сатирика, но он не стал раскрывать подробности этого поступка.

Теперь же уже имя Викторины Петросянц стало фигурировать в сводках, при упоминании судебных разбирательств. Как оказалось, на неё оформлен иск, но пока дело не рассматривается, поскольку суды не функционируют во время эпидемии коронаируса. Лишь 20 мая должно состояться первое заседание. Из деталей иска стало известно, что дочь Евгения Петросяна задолжала 337 тысяч рублей. Эти деньги она не передала владельцу недвижимости, после того, как сдавала её в аренду на законных основаниях, имея соответствующий договор. В настоящий момент не известно, обращалась ли Викторина Петросянц к отцу за помощью, пишет Starhit.