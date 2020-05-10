Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до минимума с начала вспышки

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10.05.2020, 11:30, Новости дня

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02 п.п., и оказался на минимальном уровне с начала вспышки, следует из опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В Москве показатель находится на уровне 1,02, в субботу он составлял чуть меньше 1,06, передает ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, которые были введены из-за распространения вируса.

Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с коронавирусом в РФ наметился «хороший признак», указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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