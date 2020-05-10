За сутки в России – свыше 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10.05.2020, 11:20, Новости дня

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев инфицирования новым типом коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с этим заболеванием. По словам врачей, у 42,4% из них не проявлялись симптомов болезни.

За сутки, по данным штаба, от этой болезни скончались не менее 88 человек, а общее число умерших составляет 1915 человек.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала вспышки заболевания приблизилось к 210 тысячам, из них 2 390 человек выздоровели.

В России, начиная с 3 мая, ежедневный прирост заболевших COVID-19 не опускается отметки ниже 10 тысяч новых случаев. Некоторые эпидемиологи связывают такие высокие цифры с недостаточно эффективными карантинными мерами. Официальные федеральные власти и президент России Владимир Путин отказываются называть введенный “режим самоизоляции” карантином. Эпидемиологи также отмечают, что количество новых случаев резко пошло вверх после пасхальных праздников, когда многие люди пошли в храмы на службы.

В связи с эпидемией коронавируса многие российские регионы продлевают или ужесточают введенные ранее карантинные ограничения. В Санкт-Петербурге собираются ввести обязательный масочный режим – мера перестанет носить рекомендательный характер. Сроки введения правила пока не называются. Власти Красноярского края заявили, что не планируют снимать режим самоизоляции после майских праздников. Накануне до 31 мая были продлены карантинные ограничения в Москве.

В условиях действия ограничительных мер в Судебно-экспертной палате россиянам ​рекомендовали при выходе из дома иметь при себе документы о праве собственности или аренды жилой недвижимости. Совет касается тех, чье место проживания и, соответственно, самоизоляции не совпадает с адресом постоянной регистрации. Документы могут понадобиться на случай проверки сотрудниками полиции и Росгвардии, отметили в СЭП.

Тем временем Росстат зафиксировал рекордное подорожание лекарств на фоне эпидемии коронавируса. За месяц цены на медикаменты выросли на 3,2%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 5,5%, а в годовом выражении – на 9,8%. Это значительно больше, чем годом ранее – с апреля 2018-го по апрель 2019 года цены на лекарства выросли на 6,2%.

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова связала рост цен на лекарства с ажиотажным спросом “в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита”.