 

Дмитрий Маликов вместе с дочерью прервали самоизоляцию ради вечеринки с Собчак

10.05.2020, 11:17, Разное

В недавнем интервью исполнитель Дмитрий Маликов заявлял, что уже длительное время соблюдает режим самоизоляции вместе с семьей. Впрочем, накануне его увидели на вечеринке телеведущей Ксении Собчак в компании дочери.
Еще недавно певец рассказывал, что сидит дома с первого дня действия особого режима в Москве. По-видимому, 9 мая артист решил сделать исключение и посетил вечер, организованный Ксенией Собчак, её супругом Константином Богомоловым и дизайнером Яной Расковаловой. В разгар мероприятия звезды устроили что-то вроде небольшого концерта.

Дмитрий Маликов и его дочь Стешфания даже исполнили несколько стихов, посвященных Великой Отечественной войне. Сама же Собчак в соцсетях отметила, такая встреча с «друзьями-карантинщиками» была первой за долгое время.



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