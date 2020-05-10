У сатирика Анатолия Трушкина COVID-19 протекает в тяжёлой форме

10.05.2020, 11:17, Разное

Недавно появилась информация о госпитализации Анатолия Трушкина с подозрением на COVID-19. Данный диагноз подтвердился, а само заболевание у сатирика протекает в тяжёлой форме.

Известно, 78-летний юморист на протяжении нескольких дней испытывал недомогание, находясь в своей квартире на самоизоляции. Несколько дней он пытался лечиться самостоятельно, но 9 мая участник юмористических программ решил обратиться к врачу, когда у него поднялась температура, и начался сильный кашель. После тестирования медики подтвердили у Анатолия Трушкина COVID-19.

Исполнитель авторских монологов рассказал, что в настоящий момент его самочувствие неудовлетворительное. Помимо прежних симптомов, пациент начал испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, он жалуется на трудности при приёме пищи. Процесс питания нередко сопровождается рвотой и расстройством желудка. Тем не менее, в настоящий момент он дышит самостоятельно и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких. Артист надеется на улучшение здоровья уже через 2-3 дня, так как ему перелили плазму.

Пока не установлено, где Анатолий Трушкин заразился коронавирусом. По словам сатирика, он строго соблюдал режим самоизоляции, пребывая дома, и выходил на улицу только для приобретения товаров первой необходимости.