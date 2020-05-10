Посольство РФ подтвердило похищение россиян пиратами в Экваториальной Гвинее

10.05.2020, 11:16, Новости дня

Пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба в Экваториальной Гвинее и одного россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, сообщили в посольстве России.

По предварительным данным, пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба в Экваториальной Гвинее, а также россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, двое членов экипажа находятся в госпитале, передает РИА «Новости».

Ранее портал, специализирующийся на вопросах безопасности на море, сообщил, что в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Rio Mitong и научно-исследовательское судно Djibloho.

Напомним, в январе пираты напали на судно Ambika и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка.

Россиян с захваченного судна освободили в том же месяце. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с российскими гражданами в Нигерии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему граждане России становятся жертвами новой волны пиратских нападений у берегов Африки.