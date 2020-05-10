 

Кошевой: Мы в “Квартале 95” не стремимся поднимать цены на корпоративы, потому что у нас друг – президент

10.05.2020, 11:10, Новости дня

Студия “Квартал 95” не стала поднимать расценки на корпоративы со своим участием после того, как ее бывший художественный руководитель Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил актер студии Евгений Кошевой.

“Не стремимся к тому, чтобы “у нас друг – президент, давайте поднимать цены”. Мне кажется, это немножко как-то скупо смотрелось бы”, – сказал он.

По его словам, количество заказов на корпоративы до начала карантина существенно не изменилось. “Где-то, может, в какие-то месяцы было больше, да”, – отметил Кошевой.

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Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. После этого он посещал концерт “Квартала 95” в качестве зрителя.

Артисты студии сделали несколько пародий на президента.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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