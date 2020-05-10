Парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов. Ляшко рассказал, что заработает в Украине завтра

10.05.2020, 11:10, Новости дня

С 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные меры. Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в своем Facebook обнародовал информацию о том, что будет разрешено с завтрашнего дня.

“Утвердил постановлениями главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Потому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение являются чрезвычайно важным вопросом”, – написал Ляшко.

Так, с 11 мая в Украине будут доступны парки, скверы и зоны отдыха. Открываются парикмахерские и салоны красоты, предприятия оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, общественного питания и детских зон в торгово-развлекательных центрах.

Начинают работу на вынос предприятия общественного питания, летние площадки кафе и ресторанов открываются при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра. Также открываются музеи и библиотеки.

Разрешаются тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд. Открываются конторы аудиторов, адвокатов, нотариусов, психологов, журналистские редакции.

Остальные ограничения будут действовать до 22 мая.

❗️Затвердив постановами Головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації… Posted by Viktor Liashko on Pühapäev, 10. mai 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине начнется смягчение ограничений. Гражданам разрешат посещать парки и скверы. Кроме того, смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, парикмахерские и нотариальные конторы. В то же время в областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

По состоянию на утро 10 мая в Украине коронавирусом инфицировано 15 232 человека, умер 391 человек, вылечились 3060.