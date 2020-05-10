«Нечто нападало на меня в детстве и пыталось задушить»

10.05.2020, 11:09, Разное

Эту пугающую историю буквально несколько часов назад пояснила пользовательница американского сайта Reddit с ником "AyaDolly".

Началось это, когда ей было 9 лет и ее родители купили заброшенную ферму, окруженную лесами. Происходило все где-то в глубинке Швеции.

Родители решили заняться фермерством и до этого они купили одну ферму, но потом что-то им там не понравилось и они продали ее и купили другую.

"На первой ферме со мной ничего плохого не происходило. Я не боялась старого дома и леса вокруг него тоже не были страшными. Я могла часами пропадать в этих лесах, просто играя и гуляя в одиночестве, а еще устраивая там пикники (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Но когда мы купили вторую ферму, что-то изменилось. На этой ферме было четыре здания: главный дом, гараж, конюшня и еще одно, мы так и не узнали, что там было раньше, потом что оно сгорело и от него остались лишь сильно поврежденные стены и крыша.

Я обожала лошадей и поэтому почти все время проводила в конюшне и мы прожили на этой ферме целый год, когда произошло что-то страшное. Я в тот день снова сидела в конюшне, играя на сене, когда вдруг нечто обхватило меня руками сзади за шею и сильно сдавило. Я не могла дышать.

Кое-как я вырвалась, выбежала из конюшни и побежала к маме. Я снова могла дышать, но сильно кашляла, хрипела и никак не могла остановиться. Я пыталась объяснить родителям что со мной произошло, но моей горло так сильно болело, что я все продолжала кашлять.

Мама завела меня в дом и дала мне выпить воды, но я еще минут 15 так сильно кашляла, что мама испугалась и повезла меня в больницу. Папа в это время остался дома с моими двумя братьями.

В больнице я наконец перестала кашлять и никто не мог понять, что со мной произошло. К слову, когда мне исполнилось 13 лет, у меня выявили астму, однако по сравнению с теми приступами, какие у меня были потом, то, что произошло в конюшне, ни шло ни в какое сравнение. Те приступы астмы, которые я потом испытывала, были просто чепухой в сравнении.

Тем ни менее врач в больнице тогда списал все именно на внезапный приступ астмы. Но я все помнила и после этого больше никогда не играла в конюшне, я уходила играть в лес с братьями.

В следующий раз это произошло, когда мне было 11 лет. Я проснулась среди ночи от звука шагов в доме. Я встала с кровати и прокралась мимо спящих родителей, а когда я вышла на кухню, я заметила посредине нее черный человеческий силуэт.

Если бы я до этого не проходила мимо спальни родителей и не видела их спящими, я бы решила, что на кухне стоит мой отец. При виде этой черной фигуры на меня напал ступор, но потом я вдруг повернулась и пошла назад в свою спальню, легла в кровать. Однако заснуть я до утра не могла, я ощущала, что на меня кто-то пристально смотрит.

На следующий день я пояснила обо всем родителям, но они отмахнулись и сказали, что мне это все просто приснилось. При этом я помню, что когда заметила эту фигуру, я ощутила от нее что-то неприятное, она не была настроена ко мне дружелюбно.

Третий случай привел меня в настоящий ужас и после него я стала умолять родителей не оставлять меня одну в доме, а увозить к бабушке и дедушке всякий раз, когда они уходят из дома. В тот день я сидела за компьютеров, болтала с онлайн-друзьями, а потом играла в игру. Мои родители решили поехать в продуктовый магазин вместе с моими братьями и спросили меня, хочу ли я пойти с ними. Я сказала, что нет.

Я сразу же пожалела об этом решении, едва они отъехали. Меня внезапно охватило чувство ужаса. Я стала осматривать комнаты, боясь увидеть то, что меня напугает, а в этом время за окном проехала наша машина и скрылась из виду на грунтовой дороге.

Когда звук машины пропал. я осталась одна в доме в полной тишине и в ужасе. Молчание становилось все более назойливый и оглушающим. У меня от него даже заболели уши. Я задрожала от страха, а потом я услышала стук от шага по полу. Потом еще и еще раз.

Я знала, что пройдет не менее двух часов прежде чем моя семья вернется из магазина, так как он находился за много миль от нас. Поэтому я не выдержала и побежала к двери, чтобы выйти из дома. И в дверях кухни я снова заметила черную фигуру. Она шла по направлению ко мне и я точно знала, что это был не сон.

Мои легкие были словно сдавлены, а потом у меня очень сильно разболелась голова. Я пристально смотрела на фигуру 5 секунд, а потом в полном шоке выскочила через заднюю дверь на дорогу. Я была благодарна тому, что я не разулась в доме и у меня на ногах была обувь.

После этого я побежала по грунтовой дороге, чтобы добраться до дома соседей и попросить у них помощи. Их дом находился примерно в 20 минутах ходьбы от нашего. И вдруг я заметила нашу машину, она ехала по дороге по направлению к нашему дому, словно они вернулись за чем-то, что забыли.

Они тут же остановились, когда увидели меня заплаканную на обочине. Я залезла к ним в машину и сказала, что не хочу заходить в этот дом, но мне и тогда не поверили, даже назвали параноиком. Однако даже годы спустя я все еще все помню и я ненавижу эту ферму. За все взрослые годы я потом приезжала сюда всего один раз.

Я не знаю, что было на той ферме, но оно меня ненавидело и желало мне зла. Именно меня. И еще одна вещь меня до сих пор беспокоит, как долго я находилась в состоянии шока, прежде чем выбежала на улицу? Как я упоминала выше, требовалось минимум два часа чтобы доехать до магазина, сделать покупки и вернуться обратно. И мои родители сделали все это, они возвращались на машине уже с покупками.

Получается, что со мной произошло еще что-то примерно в промежутке 5-10 минут между тем, как они уехали из дома и как я выскочила на дорогу. Я не знаю, что там было и даже не хочу знать, если честно. Я просто счастлива, что сейчас мне не надо жить в том месте".