Загадка странной сонной болезни, которая в начале ХХ века погубила миллионы жителей Европы

10.05.2020, 11:07, Разное

Эта болезнь возникла почти одновременно с печально знаменитой "испанкой" – испанским гриппом и возникла так же неожиданно, как и исчезла.

Даже в наши дни нет твердой уверенности в том, что именно было ее причиной, врачи лишь выдвигают предположительные версии.

Странная болезнь вспыхнула в Австрии и Франции в начале 1916 года, а уже через год больных стало так много, что это уже можно было назвать эпидемией. Европейские врачи были озадачены непонятным состоянием заболевших, число которых поначалу исчислялось сотнями, потом тысячами, а потом и миллионами.

Болезнь быстро распространилась на все европейские страны и потом дошла до России, в которой уже отгремела революция. Смертность была очень высокой, погибал каждый 3-4 заболевший, а перед тем как умереть пациент впадал в необычное состояние, похожее на летаргический сон (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Суеверные люди писали, что болезнь, которую прозвали "сонной болезнью", словно отнимает у людей душу, превращая их в еле дышащие неподвижные тела. Врачи пытались обнаружить то, что вызывает эту болезнь, но у них ничего не вышло, они лишь выявили, что распространяется она воздушно-капельным путем.

Заболевший поначалу испытывал симптомы обычного гриппа – повышение температуры, озноб, ломота в теле и тд. Но спустя несколько часов или дней на него нападала необычная сонливость, с которой было невозможно бороться. Пациенты засыпали и днем и ночью. Их будили, но через несколько минут они снова засыпали.

Те, кто не умирал, могли проспать в подобном странном "анабиозе" несколько недель, а то и месяцы (!), а когда острая фаза болезни у них проходила, они все равно уже не были похожи на нормальных людей. Они уже не спали днями и ночами напролет, но могли сидеть без движения, не произнося ни слова и не выражая никаких эмоций.

Они были похожи на тех, кого принято называть "овощи", то есть создавалось ощущение, что у них безвозвратно был поврежден головной мозг и что они живы лишь потому, что все остальные структуры их тела не пострадали.

Самое страшное было в том, что многие из тех, кто казалось полностью выздоровел и у кого не отмечалось подобного превращения в "овощ", спустя несколько лет все равно постепенно становились точно такими же. Болезнь настигала и их.

Весной 1917 года австрийский невролог Константин фон Экономо после тщательного наблюдения за больными дал болезни название "летаргический энцефалит" и подробно описал его симптомы.Заболевали все члены общества любого возраста, от бедняков до богатеев, от солдат в окопах Первой Мировой войны до новорожденных младенцев и стариков.

До территорий бывшей Российской империи болезнь дошла осенью 1918 года через Украину. Неврологи Харькова, Киева и Одессы начали массово описывать пациентов со всеми симптомами летаргического энцефалита, который тут называли сонной болезнью. В регионы РСФСР, охваченной Гражданской войной, сонная болезнь проникла в 1920-1921 годы.

В те годы тут как раз бушевали брюшной тиф и холера и на их фоне пациенты с сонной болезнью практически затерялись. Их особо не изучали и не вели должный учет заболевших. При этом из-за того, что пациенты впадали в длительный сон, врачи просто не знали, что с ними делать. Они не могли оказать им помощь и не могли просто игнорировать.

Пик заболеваемости сонной болезнью пришелся на 1918-1925 годы. Из-за вызванных Первой Мировой войной разрушений и краха медицинской системы во многих странах, до сих пор невозможно точно установить сколько всего было заболевших. По самым низким оценкам было не меньше 5 миллионов заразившихся, треть из которых умерли, а большинство из выздоровевших превратились в "овощи".

Для сравнений – все вооруженные силы Антанты в совокупности за 4 года Первой мировой потеряли 5,6 миллиона человек.

Из 5 миллионов как минимум несколько десятков тысяч жертв пришлись на СССР, однако тут еще сложнее подсчитать заболевших из-за десятилетия катаклизмов. Их могло быть и несколько сотен тысяч и даже около 1 миллиона.

К счастью, в 1925 году эпидемия сонной болезни по каким-то неизвестным причинам пошла на спад, а к 1927 году болезнь внезапно совсем исчезла, оставив множество врачей в недоумении. В последующие годы в нескольких странах регистрировались лишь единичные случаи, которые вскоре тоже прекратились.

С момента начала эпидемии сонной болезни прошло более ста лет, но ее причины до сих пор точно не выявлены. Даже с учетом достижений современной медицины и науки. Были версии о связи болезни с вирусом испанки или иного гриппа, однако эпидемии гриппа в последующие годы случались регулярно, но сонной болезни больше не возникало.

В конце 1990-х возникла теория о том, что возбудителями сонной болезни являлись бактерии-диплококки, вызывающие в том числе менингококковую инфекцию. Эта версия быстро стала практически основной и являлась таковой до 2012 года, когда исследователи изучили образцы, взятые с останков людей, умерших от сонной болезни.

Они выявили в останках следы неких энтеровирусов, которые возможно и вызывали болезнь. Предполагалось, что это может быть полиовирус (вызывающий полиомиелит) или вирус Коксаки. Однако все это казалось очень странным. Энтеровирусы очень широко распространены по всему миру и невозможно логически понять, почему в начале ХХ они внезапно оказались смертельно опасными для миллионов людей.

Версия с энтеровирусами также не давала никакого ответа на вопрос о том, почему эпидемия внезапно резко исчезла, потому что никакого карантина в те годы не было вообще. Все выглядело так, что болезнь просто внезапно возникла из ниоткуда и так же внезапно ушла в никуда, посвирепствовав в Европе менее десяти лет.