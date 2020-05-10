Зверь из Буско или загадка черепахи, размером с обеденный стол

10.05.2020, 11:08, Разное

В отличии от многих криптидов (йети, чупакабра, дожившие до наших времен динозавры и так далее) так называемый Зверь из Буско кажется вполне реальным животным.

Уникальным, не виденным ранее и не доказанным на практике, но научно и логически обоснованным.

Эта история произошла в 1948-1949 годах в крошечном городке Чурубуско, он же просто Буско, что в штате Индиана, примерно в 15 милях к северу от Форт-Уйэна.

В июле 1948 года двое мужчин Чарли Уилсон и Ора Блу ловили рыбу в небольшом озере, находящемся на земле Гейла Харриса. И в какой-то момент Уилсон пояснил приятелю о том, что в этом же озере он недавно видел огромную черепаху, размером "с обеденный стол".

Проблема заключалась в том, что Уилсон обожал рассказывать различные занимательные байки и делал это очень хорошо, однако люди как правило сомневались в их правдивости, уж больно они были необычными. Поэтому и данная история Уилсона была признана Ори Блу просто очередной "сказочкой у костра".

В последующие дни Ори Блу пересказал эту историю Гейлу Харрису и они оба посмеялись над тем, какая у Уилсона все-таки богатая фантазия. Харрис в том числе был стойко убежден, что в его озере не водится ничего крупнее окуня (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Прошел почти год и наступил март 1949 года, когда Гейл Харрис рыбачил на своем озере и теперь своими глазами заметил ту самую огромную черепаху. Сказать, что он был шокирован, это ничего не сказать. А потом он загорелся узнать об этом существе больше информации и поймать его.

Первым делом Харрис обнаружил предыдущего владельца этих земель, у которого он покупал землю, и расспросил его об огромной черепахе. И оказалось, что тот тоже видел это существо и даже дал ему кличку "Оскар".

После этого Харрис решил соорудить ловушку для Оскара, используя деревянные колья и проволочную сетку. Он поставил ее в воде там, где видел черепаху, и потом ежедневно ходил и проверял ловушку. В один из дней он пришел и увидел, что его ловушка полностью разворочена. Было похоже на то, что Оскар и правда попался в нее, но потом выбрался.

С этого момента Харрис стал по настоящему одержим идеей поймать эту чертову гигантскую черепаху. Он пытался запугать Оскара динамитом, кидая подожженные шашки в воду и тщательно высматривая, не полезет ли черепаха на берег от испуга. Не полезла.

И тогда Харрису пришла в голову гениальная на его взгляд идея: надо просто высушить на время все озеро и Оскару просто некуда будет деваться. Харрис установил специальный насос и начал перекачивать воду из озера в ложбину по соседству.

К тому времени об этой его затее узнали все окрестные жители и они группами приходили посмотреть (и посмеяться) на чудака, который хочет поймать мифическую огромную черепаху.

Они и правда считали, что Оскар выдумка, пока 13 октября сразу несколько человек не увидели, как из середины порядочно обмельчавшего озера высунулась из воды огромная черепашья голова, резво ухватила широко раскрытым ртом плавающую на поверхности утку и тут же скрылась с нею под водой.

Одним из очевидцев случайно оказался приехавший из соседнего города журналист газеты "United Press International" и вскоре история "Зверя из Буско" прогремела на всю страну.

Однако для мистера Харриса все складывалось плачевно. Он продолжал качать и качать воду из озера и озеро уже почти обмелело, однако нигде не было видно огромной черепахи. Когда стало ясно, что Оскара на илистом дне озера вообще нигде нет, Харрис подумал, что может быть черепаха закопалась с головой в ил и погрузилась в спячку. Ведь уже подступал ноябрь.

Однако он не успел начать копать дно, внезапно сломался его насос, а потом Харрис попал в больницу с аппендицитом. Пока он там лежал, наступила пора длинных осенних дождей, которые снова наполнили озеро до краев. Шанс поймать Оскара был в тот год упущен, а в последующие годы огромную черепаху больше никогда тут не видели.

Аллигаторова черепаха

По оценкам очевидцев, черепаха такого размера могла весить не менее 230 кг. Внешне Оскар походил на аллигаторову черепаху (она же грифовая черепаха) – крупную рептилию, длина которой может доходить до 1,5 метра, а вес до 60 кг. При этом есть сведения, что в 1937 году американские рыбаки ловили аллигаторову черепаху весом в 180 кг.

Эти сведения не подтверждены официально, однако известно, что чем черепаха крупнее, тем она старее. И что многие рептилии растут на протяжении всей своей жизни. Если предположить, что Оскару каким-то чудом удалось прожить очень-очень-очень много лет, то он вполне мог дорасти до подобных размеров.

Многие исследователи считают, что Оскар и правда в преддверии зимы закопался во влажный ил озера, но из-за своего преклонного возраста не смог пережить зиму и скончался.