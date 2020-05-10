Россия отправит солдат Асада воевать за Хафтара
10.05.2020, 11:08, Разное
Россия предлагает солдатам сирийского режима возобновляемый контракт и 1000 долларов ежемесячно, за то чтобы они воевали на стороне незаконных сил Хафтара в Ливии
News Service May 08
File photo Photograph: Bekir Kasım
По сообщениям местных источников, РФ отправит наемников из сирийского города Дараа, служащих в силах Башара Асада, воевать на стороне незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в восточной части Ливии.
Россия, поддерживая сирийский режим Асада, планирует усилить боевиков Хафтара наемниками из Сирии.
С 24 апреля, высокопоставленный российский командующий и его команда провели серию встреч с наемниками, сражающимися в силах режима Асада в Дараа, добавили источники.
На этих встречах РФ предложила сирийским наемникам 1000 долларов и трехмесячный возобновляемый контракт в обмен на их службу в рядах армии Халифы Хафтара.
Одна группа наемников отказалась, другие приняли предложение.
Те, кто принял предложение, активно работают над тем, чтобы пополнить свои ряды.
Эти группы будут оплачены Россией, а после обучения в российских военных лагерях в Сирии они будут отправлены в Ливию.
Аналогичная сделка в провинции Кунейтра
В прошлом месяце, Россия заключила аналогичную сделку с 300-400 наемниками, воевавшими на стороне режима Асада в городе на юге провинции Кунейтра.
Вооруженные группы из провинции Кунейтра заключили сделку с русскими на аналогичных условиях – за 1000 долларов в месяц, и скоро (после обучения в Сирии) они вольются в ряды армии Хафтара
У Хафтара служит много иностранных боевиков, в том числе русские наемники, ополченцы «Джанджавид» из Судана и вооруженные повстанцы из Чада.
* Writing by Firdevs Bulut
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