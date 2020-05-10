2019 год. Пять самых загруженных консульств стран Шенгенской зоны находятся в России

10.05.2020, 10:08, Разное

08 мая 2020 г.

Почти 17 миллионов заявлений на получение шенгенской визы было подано в 2019 году в консульства и центры обработки виз стран Шенгенской зоны, расположенные за рубежом, самое большее число полученных заявлений за все годы.

Статистика выдачи шенгенских виз показывает, что в 2019 году, консульства стран Шенгена за рубежом были более загруженными, чем когда-либо раньше, даже несмотря на то, что в некоторых странах количество обращений сократилось, а в других количество заявок на получение виз увеличилось.

Если принять во внимание, что 24,3 процента от общего числа заявок на шенгенские визы, поданных за рубежом, были получены консульствами расположенными в России, то неудивительно, что пять самых загруженных консульств мира вновь расположены на российской территории.

Действительно, Российская Федерация остается страной – главным источником заявлений на получение шенгенской визы в течение многих лет: в 2019 году общее количество заявок на шенгенские визы поданных в РФ составило 4 133 100, или 24,3% от общего числа заявлений (16 955 541).

Когда речь идет о наибольшем количестве полученных визовых заявлений, финское консульство в Санкт-Петербурге, Россия, уже много лет,остается непревзойденным.

В прошлом году было подано 644 858 запросов на получение шенгенской визы в это консульство, это более чем на 19 процентов больше, чем в 2018 году, когда в это консульство поступило в общей сложности 541 080 заявлений. Далее, в списке самых загруженных шенгенских консульств, находятся следующие:

Консульство Испании в Москве получило 546 511 заявок

Консульство Италии в Москве получило 518 540 заявлений

Консульство Франции в Москве с 498 851 заявками

Консульство Греции в Москве получило 366 037 заявлений

Консульство Италии в Пекине получило 256 415 заявок

Консульство Германии в Москве получило 227 163 заявки

По сравнению с прошлым годом список не изменился вообще, эти консульства по-прежнему находятся на тех же позициях что и в прошлом, когда речь идет о наибольшем количестве полученных заявок.

Несмотря на большое количество заявлений на шенгенские визы, поданных в эти семь консульств, шесть из которых расположены в России, а одно в Китае, процент отказов в них, по-прежнему, среди самых низких. У финского консульства в Санкт-Петербурге самый низкий показатель отказов – всего 0,2 процента, за ним следует греческое консульство в Москве – 0,9 процента.

Наибольшее количество отклоненных заявлений было в германском консульстве в Москве, которое отклонило 8 450 заявлений, или 3,7% от общего числа полученных.

В настоящее время все эти консульства остаются закрытыми с марта из-за вспышки коронавируса, и пока неизвестно, когда они снова откроются.

Для данных по конкретной стране и более подробной статистики визы посетите Шенгенский Визовый Статистический Портал .