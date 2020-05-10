 

2019 год. Пять самых загруженных консульств стран Шенгенской зоны находятся в России

10.05.2020, 10:08, Разное

08  мая 2020 г.

Почти 17 миллионов заявлений на получение шенгенской визы было подано в 2019 году  в  консульства и центры обработки виз  стран Шенгенской зоны, расположенные за рубежом, самое  большее число полученных заявлений  за  все годы.

Статистика  выдачи шенгенских виз показывает, что в 2019 году,  консульства стран Шенгена за рубежом были более загруженными, чем когда-либо  раньше,  даже  несмотря на то, что в некоторых странах количество обращений сократилось, а в других количество заявок на получение виз  увеличилось.

Если принять во внимание,  что   24,3 процента от общего числа заявок на шенгенские  визы, поданных за рубежом,  были получены  консульствами  расположенными в России, то  неудивительно,  что  пять самых загруженных консульств мира вновь расположены на российской территории.

Действительно, Российская Федерация остается страной –  главным источником заявлений на получение шенгенской визы в течение многих лет: в 2019 году общее количество заявок  на  шенгенские   визы поданных  в  РФ составило 4 133 100, или 24,3% от общего числа заявлений (16 955 541).

Когда речь идет о наибольшем количестве полученных визовых заявлений,  финское консульство в Санкт-Петербурге, Россия, уже много лет,остается непревзойденным.

В прошлом году было подано 644 858 запросов на получение шенгенской визы в это консульство, это более чем на 19 процентов больше, чем в 2018 году, когда в это консульство поступило в общей сложности 541 080 заявлений. Далее, в списке самых загруженных шенгенских консульств,  находятся следующие:

  • Консульство Испании в Москве получило 546 511 заявок

  • Консульство Италии в Москве получило 518 540 заявлений

  • Консульство Франции в Москве с 498 851 заявками

  • Консульство Греции в Москве получило 366 037 заявлений

  • Консульство Италии в Пекине получило 256 415 заявок

  • Консульство Германии в Москве получило 227 163 заявки

По сравнению с прошлым годом список не изменился вообще, эти консульства по-прежнему находятся на тех же позициях  что  и  в  прошлом, когда речь идет о наибольшем количестве полученных заявок.

Несмотря на большое количество заявлений  на  шенгенские визы, поданных  в эти семь консульств, шесть из которых расположены в России, а одно в Китае, процент отказов  в  них, по-прежнему, среди самых низких. У финского консульства в Санкт-Петербурге самый низкий показатель отказов – всего 0,2 процента, за ним следует греческое консульство в Москве – 0,9 процента.

Наибольшее количество отклоненных заявлений было в германском консульстве в Москве, которое отклонило 8 450 заявлений, или 3,7% от общего числа полученных.

В настоящее время все эти консульства остаются закрытыми с марта из-за вспышки коронавируса, и пока неизвестно, когда они снова откроются.

Для данных по конкретной стране и более подробной статистики визы посетите Шенгенский Визовый Статистический Портал .



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Клава Кока закрутила роман с Димой Гордеем

23.04 / Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

01.04 / Эмма Уотсон высказалась против модели традиционных отношений: ЛГБТ-пары лучше договариваются

30.04 / Каменских подняли на смех за несуразный стриптиз (видео)

03.05 / Мнение: США требуют от Кипра запретить заходы российских кораблей

08.04 / Мнение: Изнанка жизни. Ютуб из реанимации

29.03 / Элизабет Херли поддержала самоизолировавшихся из-за коронавируса фото в кружевном белье

31.03 / Мнение: Потеря близкого

07.05 / Мнение: Зачем Собянин запретил школьникам учиться?

23.04 / Новые версии iPhone лишатся Lightning уже в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска