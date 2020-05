Неделя в России: непредсказуемое будущее и такое же прошлое

May 08, 2020 By Steve Gutterman

Волгоград – воздушные шары парят в воздухе у памятника “Родина-мать зовет”

В то время когда РФ готовилась к сокращенным церемониям празднования Дня Победы, число инфицированных коронавирусом быстро росло, и мэр Москвы даже предположил, что реальные цифры могут быть намного выше, чем официальное число случаев. Опросы общественного мнения и мрачные экономические прогнозы отбросили густую тень на перспективы президента Владимира Путина в определении своего политического будущего и переформатировании прошлого страны.

Врач скорой помощи стал третьим с конца апреля медиком, который выбросился из окна, подчеркнув тем самым серьезные трудности, с которыми сталкиваются медицинские работники во время пандемии.

Вот несколько ключевых событий произошедших в РФ за прошедшую неделю, а также некоторые из тех, которые ожидаются в будущем.

Никакого военного парада на Красной площади в этот День Победы и никакого марша Бессмертного полка на улицах вдали от Кремля, чтобы поставить печать одобрения гражданами на проводимых государством торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны: только авиапарад над Москвой, и фейерверк, который мэр Москвы попросил россиян смотреть не выходя из дома.

Сокращенные церемонии, в которых большинство действий происходит в небе, являются, конечно, результатом вспышки коронавируса и мер по его локализации в РФ и во всем мире. Но они могут быть удобными для президента, который, по словам комментаторов, все в большей степени отдаляется от людей, как раз в то самое время когда он разрабатывает конституционные изменения, призванные обеспечить ему возможность оставаться их президентом до 2036 года.

Поскольку фракции раздробленной российской элиты преследуют свои собственные интересы, Путину «надоели многие повседневные обязанности и он дистанцируется [от них]», – написала в своем посте в Twitter от 7 мая Татьяна Становая, политолог и руководитель аналитического центра R.Politik.

Вообще-то можно сказать что Путин годами отстранялся от повседневного управления, подключаясь только в ключевые моменты, такие как его якобы спонтанный, но, похоже прекрасно срежиссированный визит в нижнюю палату парламента 10 марта, чтобы публично заявить о своем одобрении неожиданно объявленной поправки, которая освободила бы его – его одного – от ограничения “двух сроков”, вынуждавшее его покинуть Кремль через четыре года, 7 мая 2024 года.

Лидер на карантине?

Путин подготовил почву для этого отказа [от ограничения “двух сроков”] восемь лет назад – 7 мая 2012 года, – когда вернулся в Кремль, чтобы начать свой третий президентский срок после четырехлетнего пребывания на посту премьер-министра, необходимого ему избежать нарушения или изменения Конституции. Он только что пережил серию уличных акций , проведенных русскими встревоженными его возвращением, в том числе одну – в предыдущий день, на Болотной площади, которая привела к сотням арестов.

Когда Путин ехал в Кремль из своей резиденции к западу от Москвы, чтобы принять присягу, главный проспект был заблокирован полицейскими машинами, а сотрудники правоохранительных органов задерживали демонстрантов и вытаскивали людей из парков и кафе расположенных рядом с маршрутом кавалькады машин.

Сотрудники милиции патрулируют пустынную Красную площадь.

Конечно, 9 мая у Путина есть веская причина дистанцироваться [от людей] – в буквальном смысле смысле этого слова, но он, очевидно, нашел способ попытаться рассеять это чувство его отдаленности от народа или, по крайней мере, от воспоминаний о войне. и миллионах советских солдат и мирных жителей, которые погибли тогда. Он возложит цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, и обратится оттуда к гражданам страны.

В то же время ранее, Путин сделал военный парад частью своей стратегии использования самых позитивных моментов в истории царской РФ и Советского Союза, из которых поражение нацистской Германии является самым мощным, чтобы поддержать свою легитимность и поощрять стремление к единству среди россиян, даже если это подразумевало, что союзник во Второй мировой войне, такой как Соединенные Штаты, теперь рвется к мировому господству.

Ракеты и память

Практика «холодной войны» – демонстрировать оружие на параде в День Победы была возрождена в 2008 году, через два дня после того, как Путин вручил ключи от Кремля президенту Дмитрию Медведеву и за два месяца до того, как российские танки вошли в Грузию во время первой зарубежной войны Москвы со времен распада Советского Союза.

Как это ни парадоксально, но Путин, вероятно, рассматривает русский народ скорее как инструмент таких усилий, чем как их предполагаемый бенефициар.

Военными парадами, патриотическими фильмами о войне и такими «грандиозными проектами», как огромный православный храм, строящийся в военном тематическом парке под Москвой, Путин и его правительство «стремятся узаконить свою авторитарную практику путем сакрализации власти государства» – написал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского Центра Карнеги.

«Они ограничивают историю достижениями царей, политических и военных лидеров и рассматривают людей как расходный материал для истории», – написал Колесников в статье, опубликованной 5 мая, под названием «Наше темное прошлое – наше светлое будущее: как Кремль использует и извращает историю» (Our Dark Past Is Our Bright Future: How The Kremlin Uses And Abuses History).

«При этом даже личные воспоминания должны быть использованы для того, чтобы соответствовать заранее организованному историческому дискурсу», – пишет он, и добавляет, что «государство взяло под контроль» марши Бессмертного полка, изначально свободную от политики массовую инициативу, в которой жители РФ несут портреты родственников, погибших на войне: способ почтить их память, не почитая лидеров прошлого или настоящего.

Видео: В Москве на Красной площади прошел парад Победы (2018)

В этом году «Бессмертный полк» проводится в режиме онлайн, а военный парад на Красной площади – как и общенациональное голосование, на котором люди, по мнению кремлевских критиков, станут инструментами плана Путина потенциально остаться в Кремле после 2024 года, – должен состояться позднее.

Между тем, отсутствие солдат и танков на булыжной мостовой Красной площади для многих может означать сегодняшнее состояние РФ и то затруднительное положение, с которым Путин неожиданно столкнулся всего через два месяца после объявления о планах дать ему возможность оставаться президентом после 2024 года.

Многое из того, что Путин делает для повышения своей популярности дома – или даже влияния РФ за рубежом – больше полагается на шоу, чем на суть. В дополнение к параду Победы, это относится и к другим ежегодным мероприятиям, таким как его ежегодная «большая» пресс-конференция и телевизионная программа “Ответы на вопросы” граждан России по всей стране.

Это также в некоторой степени относится к тому, как он справляется с плохими новостями, такими как террористические акты и стихийные бедствия: телевизионная демонстрация твердости и решительности.

Но в случае коронавируса Путин сталкивается с большой долговременной проблемой, последствия которой невозможно устранить с помощью пропаганды или PR кампании

Похоже, это делает вспышку коронавируса самой большой проблемой, с которой ему пришлось столкнуться за более чем 20-летний период у власти, проблемой, которая создает тучи, покрывающие будущее РФ до горизонта.

В то же время, некоторые наблюдатели предполагают, что события уже прошли точку невозврата, даже если то, что находится за этой точкой, остается неизвестным.

Точка невозврата?

В прошлом месяце, заголовок статьи журналиста и комментатора Олега Кашина гласил, что «отношения между властью и обществом» – Путин и народ – «никогда уже не будут такими , какими они были раньше»

В статье, опубликованной 4 мая, обозреватель Bloomberg Opinion Клара Феррейра Маркес, похоже, пошла её дальше, заявив, что самоизоляция Путина в его резиденции за пределами Москвы «перекликается с пребыванием Михаила Горбачева в Крыму в 1991 году».

Это было поразительное упоминание о попытке государственного переворота в августе, когда советского лидера держали в плену на даче на черноморском полуострове, а сторонники жесткой линии пытались захватить власть в Москве. Когда путч провалился, Горбачев вернулся в столицу – но он так и не смог восстановить свою власть, и его быстро затмил президент РФ Борис Ельцин.

Четыре месяца спустя Горбачев подал в отставку с поста президента страны, которая фактически прекратила свое существование.

Между этими двумя ситуациями есть много очевидных различий, и Феррейра Маркес отнюдь не предполагает, что Путин обречен. Она написала, что из-за нескольких предполагаемых альтернатив «непосредственный риск для лидера в этот раз будет другим», но что «это может иметь последствия для его долгосрочных амбиций».

«Путин, без сомнения, будет надеяться, что в нём увидят спасителя России. В конечном итоге он может начать раздавать наличные деньги, объясняя первоначальные ошибки плохой работой министров и местных чиновников», – написала она. «Однако после двух десятилетий концентрации власти отвести вину будет непросто, особенно если выздоровление РФ будет долгим и мучительным, а его обещания о расходах сведутся к минимуму».

Доверие к этим обещаниям было сильно подорвано недавним обвалом цен на нефть, в котором Россия сыграла свою роль, отклонив предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи в то время, когда распространяющийся коронавирусный кризис подавлял спрос, резко ограничивая поездки и закрывая целые отрасли.

Это экономика …

Поскольку МВФ прогнозирует, что ВВП РФ сократится на 5,5 процента в этом году, а некоторые экономисты делают ещё более мрачные прогнозы, то «150 миллиардов долларов нефтяных доходов, которые РФ направила “на черный день” в Фонд национального благосостояния… могут быть потрачены гораздо быстрее, чем ожидалось» указала Financial Times в редакционной статье от 27 апреля.

Государственное агентство РИА Новости сообщило, что активность малого и среднего бизнеса, сектора, который и так еле выживал под давлением бюрократии и правоохранительных органов, в апреле сократилась вдвое по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По некоторым прогнозам, безработица может удвоиться (до 10 процентов), что приведет к дальнейшему размыванию того, что когда-то было неписаным контрактом Путина с русским народом: я обеспечиваю вам относительное процветание, а вы остаетесь вне политики – за исключением голосования за меня и контролируемую Кремлем партию «Единая Россия».

Путин получил плохие новости о своих отношениях с российскими избирателями на этой неделе, когда независимое агентство по исследованию общественного мнения Левада-центр заявило, – опрос показал, что рейтинг одобрения работы Путина в апреле упал до 59 процентов – самый низкий уровень, с тех пор как он вышел из мрака и стал премьер-министром в 1999 году.

МВФ предсказал, что ВВП РФ в этом году сократится на 5,5 процента.

Отдельный опрос Левада-центра показал , что поддержка конституционных изменений – в том числе тех, что позволяют ему потенциально оставаться в Кремле до 2036 года – составила 47 процентов, по сравнению с 40 процентами в марте, и 58 процентами среди тех, кто сказал, что они, безусловно, будут голосовать.

Между тем, государственное агентство по изучению общественного мнения ВЦИОМ сообщило о поддержке конституционных изменений на уровне 50 процентов – и заявило, что цифра, о которой сообщалось в марте (64 процента), была результатом «технической ошибки» и должна была составить 46 процентов.

Если Путин надеялся на хорошие новости о распространении коронавируса в РФ в преддверии сокращенного Дня Победы, то он был разочарован.

Рекордные цифры

7 мая – через 20 лет после его первого вступления в должность президента, власти заявили, что за последние 24 часа было подтверждено более 11 000 новых случаев коронавируса, что является самым высоким ежедневным общим количеством на сегодняшний день.

Официально, число инфицированных по всей стране на 8 мая составило почти 188 тысяч человек – больше, чем во Франции или Германии, но мэр Москвы Сергей Собянин предположил на этой неделе, что фактическое число инфицированных в одной только столице может достигать 300 000. Официальное число погибших – 1723 человека, но есть вопросы к точности этого относительно небольшого числа.

В ошеломляюще мрачном проявлении давления которое оказывается на медицинский персонал в системе здравоохранения, ещё до пандемии COVID-19 сталкивавшейся с большими проблемами, врач отделения скорой помощи в западной части Воронежской области стал третьим с конца апреля врачом, который выбросился из окна.

Двое других умерли от полученных травм, один из них был врачом в Звездном городке, центре подготовки космонавтов под Москвой, который сам заключил контракт на работу с COVID-19 инфицированными и которого, как сообщается, начальство обвиняло в распространении болезни на местном уровне.

Медицинский персонал в других странах совершал самоубийства после того, как разразился коронавирусный кризис. Но в России, как пишет британская газета The Independent, «коктейль вины, секретности и поиска козлов отпущения, похоже, усугубляет стресс и напряжение, возникающие при преодолении пандемии.

В Москве Собянин продлил закрытие до 31 мая и предупредил жителей, что полиция будет следить за тем, чтобы толпа не собиралась, чтобы посмотреть фейерверк 9 мая.

«Пожалуйста, смотрите, как летят самолеты и взлетают фейерверки с балкона, если возможно, а еще лучше – смотрите их по телевизору», – сказал он.

Прошлое и будущее

Когда Ельцин неожиданно ушел в отставку в канун Нового 1999 года, он сделал Путина исполняющим обязанности президента – а остальное уже история.

Но критики и аналитики говорят что история – это податливый материал в руках Путина, в частности , когда речь идет о Второй мировой войне.

Как написал в твиттере Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe, представляя статью Колесникова – теперь «российский национальный историк» Путин «помогает пересмотру ключевых эпизодов в современной истории, начиная с пакта Молотова-Риббентропа» между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом.

До начала пандемии коронавируса, по крайней мере, несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эммануила Макрона и президента Китая Си Цзиньпина, планировали приехать в Москву на День Победы. Празднования могли бы способствовать тому, что правительства стран, которые были в плену у Москвы в течение многих десятилетий после Второй мировой войны, называют кампанией Путина по переписыванию истории – от секретного протокола в пакте Молотова-Риббентропа, в котором Гитлер и Сталин разрезали Восточную Европу на части, помогая развязать конфликт, до его долгих и горьких последствий.

Если COVID-19 воспрепятствовал предполагаемым усилиям Путина по пересмотру прошлого, то он может также повредить его шансам определить свое собственное будущее и будущее России на следующие два десятилетия. Это может стать следствием неудачи, когда голосование по ​​ключевому вопросу – о конституционных поправках, позволяющих ему править ещё долгие годы – было отложено.

Возможно, его хватка ослабла на фоне того, что, по предположению Становой, является развивающейся проблемой долгого лидерства, которая усугубляется пандемией COVID-19.

«Все более важные политические решения принимаются спонтанно, а сам Путин информируется постфактум», – пишет аналитик. «Система разваливается, и текущий кризис оказал двойное влияние: ускорил распад и исчерпание ресурсов».





Steve Gutterman

Стив Гаттерман – редактор Центральной редакции RFE/RL в Праге. Он жил в РФ и бывшем Советском Союзе, в основном, с 1989 года, в том числе в Москве и работал в Associated Press и Reuters.