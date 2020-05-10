 

Как повязали Рэмбов

10.05.2020, 11:07, Разное

Видеозапись момента захвата наемников в Венесуэле

впервые опубликовано 6 мая 2020 года Уиллом

Появилась  сделанная свидетелем  видеозапись  того  как  венесуэльские силы безопасности захватывают  двух  бывших “зеленых беретов” после плохо организованной попытки государственного переворота совершенной   американской частной военной компанией.

Бывшие солдаты  американского спецназа были опознаны как Люк Денман, 34 года, и Айран Берри, 41 год, и на  видео  можно видеть  как их окружили и,  под дулом пистолета, держали лицом вниз рядом с наемниками.

Неудачное вторжение было выполнено компанией Silvercorp USA , владельцем которой является бывший зеленый берет Джордан Гудро. Денман, Берри и Гудро вместе служили в 10-й группе спецназа армии США.

Само вторжение, похоже, было намеренно провалено. Преступники нагло  объявили о своей попытке переворота в социальных сетях,  прямо  во  время  проведения операции, и пригласили президента Трампа [поучаствовать]. За несколько дней до их  ареста в  СМИ были опубликованы статьи, в которых освещались намерения частной военной фирмы.

Провал, скорее всего, нанесет неизгладимый урон  престижу  и  санкционной деятельности США  в регионе. Оспариваемый президент Венесуэлы Мадуро заявил, что ответственность за рейд лежит на  правительстве США.

В реальности, намерения Silvercorp США, вероятно, основывались на предполагаемом неподтвержденном контракте на 200 миллионов долларов от поддерживаемого США оппозиционного венесуэльского правительства, а также на вознаграждении в размере 15 миллионов долларов предложенном за голову Мадуро.



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